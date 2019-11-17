شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء موريشيوس بفوز حزب التحالف في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

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وقال خادم الحرمين الشريفين: «يسرنا بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والرقي».