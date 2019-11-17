السعودية | السعودية.. طالب يطعن زميله ويرديه قتيلا في شرورة

شكرا لقرائتكم السعودية.. طالب يطعن زميله ويرديه قتيلا في شرورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي طالب حتفه طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة السعودية، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة صباح الأحد.

ونعت إدارة تعليم شرورة أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة، كما وجه مدير التعليم بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالحادثة

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة، سالم الصيعري، إن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة، نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتم نقله للمستشفى حيث وافته المنية رحمه الله.

وأضاف بالوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم أسرة الطالب مصابها الجلل، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق مع الجهات الرسمية.