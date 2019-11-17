كم عدد أسهم أرامكو المطروحة للاكتتاب بعد إعلان سعر الطرح بين 30-32 ريالا للسهم؟

أكدت شركة النفط العملاقة أرامكو أن الطرح سيستمر لمدة 18 يومًا تمتد من 17 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل، على أن تعلن عدد الأسهم والنسبة النهائية للطرح بعد فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، بعد وضع سعر استرشادي للطرح بين 30-32 ريالا للسهم.

وأوضحت أرمكو أنها ستعرض 1.5% من الشركة في الطرح العام الأولي المحلي ما يعادل 3 مليار سهم وهو ما قد يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وكانت أرامكو قد حددت النطاق السعري لإدراجها بين 1.6 و1.7 تريليون دولار ، كما نشرت رويترز حسابات أفادت بأن تقييم “أرامكو” سيبلغ 1.7 تريليون دولار عند سقف النطاق السعري المعلن.