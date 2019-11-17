بـ 17 تنبيهاً.. التقلبات تضرب المناطق الـ 13 والأتربة تقاسم الهطولات

تواصلت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وعبر #الإنذار_المبكر تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة والحالة الماطرة “غيث”؛ حيث تقاسمت الأتربة والهطولات تنبيهات اليوم الأحد التي شملت المناطق كافة، وذلك في حالات متباينة تستمر إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم.

مكة المكرّمة

تنبيه لحالة أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتنتهي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، بجدة ورابغ، وتنبيه آخر لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع تدنٍ بالرؤية تنتهي الساعة الحادية عشرة والنصف بأضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والقنفذة والكامل والليث والمويه وبحرة وتربة وعرفات وميسان.

القصيم

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ بالرؤية، في حالة بدأت الثالثة فجراً وتستمر إلى الثامنة مساء الأحد بالأسياح والبدائع والبكيرية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

الشرقية

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ بالرؤية، في حالة تستمر إلى الثامنة مساء الأحد بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة.

حائل

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ بالرؤية، في حالة تستمر إلى الثامنة مساء الأحد بالحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل.

المدينة المنوّرة

تنبيه لأتربة مثارة وأمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف مساء الأحد بالحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وخيبر ووادي الفرع.

الباحة

تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تستمر حتى التاسعة مساءً.

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جازان

تنبيه من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية تستمر لـ 9 مساء اليوم بأبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب.

الجوف

تنبيه لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بالقريات وطبرجل.. كما صدر للمنطقة تنبيه آخر لأتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ بالرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بدومة الجندل وسكاكا.

الحدود الشمالية

صدر لها تنبيه لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بطريف، وتنبيه ثانٍ لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية حتى الحادية عشرة والنصف مساء الاحد بالعويقيلة ورفحاء وعرعر.

الرياض

أصدرت “الأرصاد” للرياض تنبيهاً لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بالأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتنبيه آخر لأتربة مثارة وأمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الحادية عشرة والنصف مساء الأحد بالخرج والدرعية والدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء وعفيف.

نجران

تنبيه لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساء اليوم ببدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة.

عسير

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وسيول حتى التاسعة مساء اليوم بأبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتثليث وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة مساء الأحد بالبدع وتبوك وتيماء وحقل.