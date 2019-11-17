خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي في «الشورى».. الأربعاء القادم

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء القادم، في مستهلّ أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس .
وأعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس.
وقال الدكتور آل الشيخ، في تغريدات نشرها الحساب الرسمي لمجلس الشورى: إنَّ «الكلمة التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى».
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنه بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة وأصدر 262 قرارًا رفعها لخادم الحرمين الشريفين.
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