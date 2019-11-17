تعيين أول سيدة عميدة لجامعة حائل

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري، عميدة لشؤون المكتبات في جامعة حائل، لمدة سنتين، لتكون أول عميدة في جامعة حائل؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والتي تدفع بالنساء ذات الكفاءات إلى المناصب القيادية.

تعيين الكفاءات

من جانبه، رفع الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير الجامعة شكره إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إصدار هذا القرار، مؤكدًا حرص الجامعة على تعيين الكفاءات في المناصب القيادية.

كما بارك للدكتورة ذهب الشمري صدور قرار التعيين، ومتمنيًا لها التوفيق في مهام عملها الجديد.

بدورها، قدمت الدكتورة ذهب، شكرها إلى مدير الجامعة على ثقته وحرصه على استثمار الكوادر والإمكانيات لمنسوبات الجامعة، وتمكينهم من القيام بأدوار قيادية بما يسهم في تطوير الأداء الجامعي.

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تمكين المرأة

وأشارت الدكتورة ذهب، إلى أنها وزميلاتها سيحافظن على هذه المكتسبات التي وفَّرتها وهيّأتها قيادة المملكة العربية السعودية، قائلة: «شهدت بلادنا خطوات ثابتة وسريعة نحو تمكين المرأة وفتح مجالات متعددة لها، كون المرأة جزءًا لا يتجزأ من هذا الوطن المعطاء».

يُذكر أن الدكتورة ذهب عملت وكيلة لعمادة شؤون الطلاب لدى شطر الطالبات، ووكيلة لكلية التربية لعدة أعوام، كما كلفت كمشرفة على أقسام الطالبات في فترات متفاوتة.

وقد حصلت الدكتورة ذهب على درجة الدكتوراه من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، ودرجة الماجستير من جامعة الملك سعود في تخصص الإدارة التربوية، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الكويت.