مركز ذكاء يطلق «تحدِّي الإسكان».. والحقيل بتغريدة محفّزة: «نثق بإبداعكم وقدراتكم»

دعا وزير الإسكان ماجد الحقيل، المهتمين بتطوير القطاع العقاري للمشاركة في مسابقة «تحدي ذكاء» التي ينفذها مركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا ثقته في إبداعات وقدرات المشاركين من رواد أعمال والمختصين على تقديم أفضل المشاريع التطويرية التي ستسهم في تنمية قطاع الإسكان وتخدم الوطن والمواطنين.

تحدي ذكاء

وقال وزير الإسكان في تغريدة تحفيزية عبر حسابه في «تويتر»: «لأننا نثق في إبداعكم وقدراتكم، جاءت فكرة #تحدي_ذكاء مع شركائنا في @MonshaatSA لتلقّي أفضل الأفكار والمشاريع التطويرية التي تسهم في تنمية قطاع #الإسكان بما يخدم الوطن والمواطن».

وتهدف مسابقة #تحدي_ذكاء في قطاع الإسكان، والتي انطلقت يوم الخميس 14 نوفمبر 2019م إلى فتح الفرصة أمام المتسابقين لابتكار مشاريعهم الناشئة للمساهمة في تحقيق من خلال الاستفادة من البيانات والمعلومات الحقيقية التي تتيحها الوزارة عن قطاع الإسكان، للوصول إلى حلول تقنية خلّاقة تساهم في تحسين الأداء العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي إلى استدامة موارد الوزارة وتحسين كفاءتها وتحقق زيادة الكفاءة والأمان والحفاظ على خصوصية المستفيدين من المشاريع العقارية.

دعم استشاري

وسيتاح للمتسابقين دعم استشاري من خلال متخصصين، والوصول إلى معلومات عديدة من خلال الملفات المرفوعة على موقع المسابقة وهو: ‪thakaa.sa/housing-online…‪⁩ لتمكين المتسابقين من معرفة أهم مشاريع وزارة الإسكان الحالية، بالإضافة للأهداف والخطط المستقبلية ومعرفة الوضع الراهن لهذا القطاع المهم والحيوي في المملكة.

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3 مسارات

وتضمّ المسابقة ثلاثة مسارات، هي: استغلال المساحات المشتركة في المباني السكنية المشترك كالممرات والواجهات والأسطح وهي تتعلق ببيانات منصة اتحاد الملاك التابعة لوزارة الإسكان، والمسار الثاني عن كيفية تيسير عملية البحث عن المكان المناسب للسكن حسب احتياجات الأسر باختيار نوع العقار والحي المناسب وفقًا لاعتبارات حجم الأسرة مكان العمل والدراسة ومستوى الدخل من خلال البيانات المفتوحة والتطبيقات، أما المسار الثالث فقد أتيح للمتسابقين حرية تقديم أفكار أو حلول عامة تخدم قطاع الإسكان من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

يُشار إلى أنَّ المشاركة بجميع مسارات مسابقة تحدي الذكاء لقطاع الإسكان متاحة لجميع المهتمين حتى تاريخ 30 نوفمبر من العام الجاري 2019م، ويتم توفير دعم مادي يقدم للمشاريع عند إطلاق الفكرة كمنتج؛ سعيًا إلى مواجهة تحديات القطاع وتقديم حلول تقنية من شأنها الإسهام في تطوير القطاع وتعزيز تنميته.

يذكر أنَّ مركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يستهدف دعم رواد الأعمال في المنافسات الجماعية للحلول الإلكترونية وتقديمها وتطويرها للجهات الحكومية أو الشركات، والتدريب والإرشاد في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة بتوفير مرشدين ومستشارين متخصصين لمركز «ذكاء» في مجال معالجة وتحليل البيانات.

ويُعد مركز «ذكاء» إحدى مبادرات «منشآت» الهادفة إلى خلق شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يعتبر أول مركز متخصص في المملكة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشري بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي؛ إذ تهدف «منشآت» من خلال المركز دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.