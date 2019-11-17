مذكرة تعاون بين مركز إدارة الأزمات والكوارث بجدة ومركز الملك سلمان للإغاثة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة ومركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين في عدة مجالات. وتنص الاتفاقية التي تعتبر الأولى للمركز مع إمارة منطقة على مستوى المملكة، ووقعها عن الجانبين مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل الغامدي، ومدير مركز إدارة الأزمات والكوارث المقدم سعود بن طامي، على عقد الندوات والمحاضرات والبحوث العلمية والدراسات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المشتركة، إضافة للاستفادة من الكوادر والخبرات في مجال التدريب الخاص بالأزمات والكوارث. ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تبادل الزيارات لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخدمات الاستشارية والتقارير والإحصاءات والمطبوعات والمنشورات والدراسات.



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