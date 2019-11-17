أكثر من 38 مليون ريال مشاريع لأمانة وبلديات عسير

وقع أمين منطقة عسير وليد الحميدي عقود مشاريع بلدية للأمانة والبلديات التابعة بأكثر من 38,146652 مليون ريال، حيث شملت مشاريع سلفته وأرصفة ومباني بلدية وإزالة صخور وحراسات أمنية وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسية. وأوضح الحميدي أن هذه المشاريع شملت مشاريع صيانة الشوارع بأبها بمبلغ 3.744 مليون ريال ومشروع تطوير الطرق والشوارع لبلدية الواديين بمبلغ 800.282الف ريال ، بالإضافة إلى مشروع سفلته وأرصفة وانارة لبلدية الواديين بمبلغ 2.827 مليون ريال. فيما جاء مشروع سفلته وإنارة الطرق والميادين لبلدية بيشة بمبلغ 11.092مليون ريال، وتسوير مقابر وإنشاء مغاسل موتي لبلدية الصبيخه بمبلغ 473.410 ألف ريال. ومبادرة سفلتة محافظة المجاردة والقرى التابعة لها بمبلغ وصل إلى 2.224 مليون ريال. وصيانة شبكات تصريف السيول بالأمانة بمبلغ 3.682 مليون ريال، وصيانة الانهيارات الجبلية بأبها بمبلغ 2.409 مليون ريال، ورفوعات مساحية وتبتير أرضي المنح والمخططات والطرق المعتمدة والمقترحة بأبها 1.240 مليون ريال، وصيانة حاويات النظافة لبلدية أحد رفيده بمبلغ الى 6.033 مليون ريال وسفلتة وأرصفة وإنارة وحماية الطرق لبلدية بللسمر بمبلغ مالي 1.909مليون ريال.



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