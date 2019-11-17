السعودية اليوم / المملكة ترأس اجتماع منظمة التجانس الآسيوي للأجهزة والمنتجات الطبية



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

ترأست المملكة العربية

وأكد معالي وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي الذي افتتح فعاليات الاجتماع أهمية الدور القيادي للمنظمة برئاسة المملكة في التجانس والتقارب التشريعي والتنظيمي بين الدول الأعضاء، ما يسهم في رفع سلامة ومأمونية وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

وأشاد رئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية المهندس علي الضلعان بالعمل الجماعي لجميع فرق العمل الفنية، لمواكبة التحديثات المتسارعة في الأنظمة الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية، وتقديم ما يساعد من تنظيمات وتشريعات تخدم الدول التي تحت مظلة المنظمة.

وتعد "التجانس الآسيوي" من أكبر المجموعات في العالم التي تختص بالتجانس الدولي للأجهزة والمنتجات الطبية، وتضم 31 دولة، من أبرزها المملكة العربية السعودية والصين وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان.

// انتهى //

16:32ت م

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الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الـ 23 للمجموعات العلمية والفنية والاجتماع السنوي الـ 24 لمنظمة التجانس الآسيوي للأجهزة والمنتجات الطبية الذي استضافته سلطنة عمان مؤخراً.وأكد معالي وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي الذي افتتح فعاليات الاجتماع أهمية الدور القيادي للمنظمة برئاسة المملكة في التجانس والتقارب التشريعي والتنظيمي بين الدول الأعضاء، ما يسهم في رفع سلامة ومأمونية وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.وأشاد رئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية المهندس علي الضلعان بالعمل الجماعي لجميع فرق العمل الفنية، لمواكبة التحديثات المتسارعة في الأنظمة الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية، وتقديم ما يساعد من تنظيمات وتشريعات تخدم الدول التي تحت مظلة المنظمة.وتعد "التجانس الآسيوي" من أكبر المجموعات في العالم التي تختص بالتجانس الدولي للأجهزة والمنتجات الطبية، وتضم 31 دولة، من أبرزها المملكة العربية السعودية والصين وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان.// انتهى //16:32ت م0170

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