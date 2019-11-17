السعودية اليوم / جامعة الأعمال والتكنولوجيا توقع شراكة استراتيجية لتدريب المديرين التنفيذيين والممارسين والطلاب



جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

وقع مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بمقر إدارة سلسلة التوريد في لومبارد إلينوي اليوم، ومجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد شراكة إستراتيجية، لتدريب المديرين التنفيذيين، والممارسين، والطلاب في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة العربية

ومثّل جامعة الأعمال والتكنولوجيا في التوقيع المدير العام لمركز التعليم التنفيذي الدكتور عامر ضياء، فيما مثّل مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد الرئيس والمدير التنفيذي وريكبلاجسين، ونائب رئيس ومسؤولة التسويق والشراكات والتعليم نيكول مومفورد.

ويُقدّم مركز التعليم التنفيذي من خلال الاتفاقية برامج في تخطيط الطلب، وإدارة التوريد والمشتريات، وإدارة المخزون، وعمليات التخزين، وعمليات النقل، وعمليات التصنيع والخدمات، وعمليات خدمة العملاء، وفي مبادئ إدارة سلسلة التوريد.

// انتهى //

16:19ت م

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جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسوقع مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بمقر إدارة سلسلة التوريد في لومبارد إلينوي اليوم، ومجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد شراكة إستراتيجية، لتدريب المديرين التنفيذيين، والممارسين، والطلاب في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ومثّل جامعة الأعمال والتكنولوجيا في التوقيع المدير العام لمركز التعليم التنفيذي الدكتور عامر ضياء، فيما مثّل مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد الرئيس والمدير التنفيذي وريكبلاجسين، ونائب رئيس ومسؤولة التسويق والشراكات والتعليم نيكول مومفورد.ويُقدّم مركز التعليم التنفيذي من خلال الاتفاقية برامج في تخطيط الطلب، وإدارة التوريد والمشتريات، وإدارة المخزون، وعمليات التخزين، وعمليات النقل، وعمليات التصنيع والخدمات، وعمليات خدمة العملاء، وفي مبادئ إدارة سلسلة التوريد.// انتهى //16:19ت م0167

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