السعودية اليوم / الطيران المدني السعودي يشارك في معرض دبي للطيران 2019



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، شاركت الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الجهات الوطنية العاملة بقطاع الطيران المدني اليوم، في فعاليات معرض دبي للطيران 2019م بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مشاركتها في المعرض، للتعريف بالفرص الاستثمارية واستعراض مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 28 مطاراً، إضافة إلى التطورات التي وصل إليها قطاع الطيران المدني في المملكة، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران بعد فتح التأشيرة السياحية بالمطارات وبدء استقبال المملكة للوفود الزائرة بغرض السياحة.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا التجمع المهم، لإبراز إنجازات قطاع الطيران المدني واستعراض المشاريع القائمة وتأكيد تميز الطيران المدني في المملكة العربية

ويشارك في جناح الهيئة، العديد من الجهات هي: الهيئة العامة للاستثمار، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة بشركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وفلاي ناس، وشركة تقنية الفضائية، والأكاديمية السعودية للطيران المدني.

ويشكل المعرض، منصة مستقلة للتعريف من خلالها على رؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والتقنيات والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز وترقية مرافقها.

وعلى هامش فعاليات معرض دبي للطيران المدني 2019م، قام معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم، بزيارة جناح الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والجهات الوطنية العاملة بقطاع الطيران المدني المشاركة في فعاليات معرض دبي للطيران 2019 .

يذكر أن المعرض يعد إحدى المنصات التي تستطيع الشركات من خلالها عرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران وتسليط الضوء على أحدث خططها التوسعية، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة في بناء وتجهيز المطارات، وأحدث الحلول والتقنيات والخدمات المتعلقة بالمطارات.

ويقام المعرض على مساحة 645 ألف متر مربع ويشهد حضوراً على المستوى الرسمي بين كافة المعارض على مستوى العالم، وبمشاركة 160 دولة، و1300 عارض و165 طائرة مدنية وعسكرية.

// انتهى //

16:11ت م

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الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، شاركت الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الجهات الوطنية العاملة بقطاع الطيران المدني اليوم، في فعاليات معرض دبي للطيران 2019م بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويستمر لمدة خمسة أيام.وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مشاركتها في المعرض، للتعريف بالفرص الاستثمارية واستعراض مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 28 مطاراً، إضافة إلى التطورات التي وصل إليها قطاع الطيران المدني في المملكة، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران بعد فتح التأشيرة السياحية بالمطارات وبدء استقبال المملكة للوفود الزائرة بغرض السياحة.وتأتي مشاركة الهيئة في هذا التجمع المهم، لإبراز إنجازات قطاع الطيران المدني واستعراض المشاريع القائمة وتأكيد تميز الطيران المدني في المملكة العربية السعودية في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة بالطيران المدني، لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني في المنطقة.ويشارك في جناح الهيئة، العديد من الجهات هي: الهيئة العامة للاستثمار، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة بشركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وفلاي ناس، وشركة تقنية الفضائية، والأكاديمية السعودية للطيران المدني.ويشكل المعرض، منصة مستقلة للتعريف من خلالها على رؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والتقنيات والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز وترقية مرافقها.وعلى هامش فعاليات معرض دبي للطيران المدني 2019م، قام معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم، بزيارة جناح الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والجهات الوطنية العاملة بقطاع الطيران المدني المشاركة في فعاليات معرض دبي للطيران 2019 .يذكر أن المعرض يعد إحدى المنصات التي تستطيع الشركات من خلالها عرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران وتسليط الضوء على أحدث خططها التوسعية، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة في بناء وتجهيز المطارات، وأحدث الحلول والتقنيات والخدمات المتعلقة بالمطارات.ويقام المعرض على مساحة 645 ألف متر مربع ويشهد حضوراً على المستوى الرسمي بين كافة المعارض على مستوى العالم، وبمشاركة 160 دولة، و1300 عارض و165 طائرة مدنية وعسكرية.// انتهى //16:11ت م0166

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.