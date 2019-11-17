السعودية اليوم / مدني نجران يسيطر على حريق بسكن عمَال بحي دحضة



نجران 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران اليوم، على حريق اندلع بسكن عمَال، بحي دحضة بمدينة نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب، عبدالخالق بن علي القحطاني،أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران أخمدت حريقاً اندلع بسكن عمال بحي دحضة تبلغ مساحته 1500 2م بسبب إهمال أثناء عملية الطهي ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده ومنع انتشاره دون إصابات ولله الحمد، وتم استكمال الأجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في تأمين هذه المواقع متمنياً السلامة للجميع.

//انتهى//

16:11ت م

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