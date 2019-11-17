السعودية اليوم / أمانة نجران تغرم أحد مقاولي مشروعات البنية التحتية لمخالفته الاشتراطات الفنية



نجران 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

طبقت أمانة منطقة نجران لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق مقاول مخالف تابع لأحد الجهات الخدمية بالمنطقة بمبلغ 40 ألف ريال، وذلك لمخالفته للأشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة الأشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين.

من جانبه أوضح مدير إدارة تنسيق المشاريع المهندس كرحان آل هتيلة ،أن المخالفات المرصودة على المقاول تمثلت في تكسير طبقات الأسفلت وإلحاق الضرر بها وتعطيل وإغلاق الطرق المؤدية لمنازل المواطنين وتعطيل حركتهم وتراكم مخلفاته، مشيرًا بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، والزامه بإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقاً.

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16:08ت م

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