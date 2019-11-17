السعودية اليوم/ (2257) موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ (88) برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (2257) موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ (88) برنامجًا تدريبيًا نفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجده.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (606) موظفين حكوميين، بـ(24) برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، أساسيات أمن المعلومات، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد المراسلات، الاتصالات الإدارية، الإشراف الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، القيادة الإدارية، المهارات الأساسية في تصنيف ديوي العشري، برمجة المشاريع الهندسية باستخدام MS Project ، تجهيز وترتيب المستودعات، تطوير خدمات المستفيدين، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(4)، الاتصال الفعال في العمل، التنسيق الإداري، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل. كما نفذ المركز الرئيس للمعهد (6) برامج موجهة والتحق بها (150) متدربًا، وهي: الدعم الفني للحاسب الآلي، وتهيئة الموظف الجديد، وعرض ووصف البيانات في بناء التقارير، ومبادئ التحليل الاقتصادي، مهارات الإدارة الإعلامية، مهارات موظفي خدمة العملاء.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (481) موظفًا حكوميًا، بـ(18) برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة التغيير التنظيمي، وإدارة الوقت، وإدارة برامج التثقيف الصحي، وإعداد المراسلات، والإشراف الإداري، والجداول الإلكترونية (Excel)، والمتابعة الإدارية، والمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتصميم المسوح الإحصائية، وتطوير خدمات المستفيدين، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التفاوض، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والتقارير الإخبارية، وتصميم الاستبانة، ومؤشرات الأداء، ومهارات بناء فرق العمل. كما نفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، البرنامج الموجه (مهارات موظفي خدمة العملاء) ويلتحق به (25) متدربًا.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (201) موظف حكومي، بـ(8) برامج تدريبية، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، وأساسيات قواعد البيانات، والإجازات، وتجهيز وترتيب المستودعات، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وتدقيق المستندات المالية الحكومية، ومعالجة النصوص، والضمانات البنكية. كما نفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامجين الموجهين (الدعم الفني للحاسب الآلي، فحص الاحتيال المالي) ويلتحق بهما (50) متدربًا.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت (242) موظفة حكومية بـ (10) برامج تدريبية، وهي: إدارة النزاع في بيئة العمل، وإستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، وإعداد التقارير، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، والإبداع الإداري، وتخطيط الخدمات الصحية، وتقييم البرامج والخدمات الصحية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والمحاسبة الحكومية في الفروع، ومهارات بناء فرق العمل. كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض برنامجين موجهين هما (الدعم الفني للحاسب الآلي، والعقود الإدارية) وتلتحق بهما (50) متدربة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (253) موظفًا حكوميًا بـ(9) برامج تدريبية، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، والاشراف الإداري، والمسئولية الإدارية، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومهارات السكرتارية الإبداعية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، وأصول المحاسبة الحكومية.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية التحقت (25) موظفة حكومية بـبرنامج أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL.

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة التحقت (174) موظفة حكومية بـ(7) برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: الإلقاء الفعال، والعروض التقديمية (Power Point)، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع الرؤساء، وأصول المحاسبة الحكومية، ومهارات بناء فرق العمل(2).

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16:06ت م

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