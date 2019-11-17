السعودية اليوم / التعليم يبدأ استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

وجه معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس

مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة.

يأتي ذلك نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1441/1442هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين،

وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت أهم الضوابط العامة للمرشحين بأن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن

30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/1/1441هـ.

// انتهى //

16:04ت م

0159



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسوجه معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج، على أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة يوم الخميس 7/5/1441هـ،مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة.يأتي ذلك نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1441/1442هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين،وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.وتضمنت أهم الضوابط العامة للمرشحين بأن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/1/1441هـ.// انتهى //16:04ت م0159

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