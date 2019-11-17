السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يفتتح غداً حاضنة أعمال الجامعة



الباحة 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 17 نوفمبر 2019م واس

يفتتح معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين غداً, حفل تدشين حاضنة أعمال الجامعة, وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال, بمقر مركز الابتكار وريادة الأعمال بالمدينة الجامعية.

ونوه المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور زياد الزايدي بأن حاضنة أعمال الجامعة التي تعد منصة دعم مقدمة من جامعة الباحة، وإحدى مبادراتها التي تخدم المنطقة، مشيراً إلى حرص الحاضنة على جلب الأفكار الريادية لشباب وفتيات المنطقة في تخصصات تخدم توجهات منطقة الباحة تحديداً، والمملكة عموماً، في مجالات الابتكار الزراعي والتعليم والتقنية والابتكار السياحي والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وثمّن الدكتور الزايدي رعاية معالي مدير الجامعة حفل تدشين حاضنة أعمال الجامعة، مؤكداً بأن الحفل يتخلله 5 ورش عمل يقدمها نخبة من المختصين في مجال الابتكار وريادة الأعمال, بالإضافة الى جلسة حوارية بعنوان "ريادة الأعمال في ظل رؤية المملكة 2030 ودور الجهات الحكومية في دعم الابتكار".

//انتهى//

15:57ت م

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