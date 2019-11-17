القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داخل منزل صغير بمركز طاميا بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، تجلس أميرة مرزوق المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" أمام النافذة في حالة من الصمت والذهول، غير مصدقة انتهاء الكابوس الذي دام نحو 4 أشهر بعد إصدار النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، قراره بإطلاق سراحها وحفظ الدعوى في قضية القتل الموجهة إليها لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.
أميرة الفتاة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها 15 عاما، عاشت أياما صعبة بعد أن وضعها القدر متهمة في جريمة قتل، وتصدرت قصتها شاشات قنوات التلفاز وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
" العين الإخبارية" التقت أميرة مرزوق وأسرتها داخل مسكنها لتسليط الضوء على قصتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار النيابة المصرية.. "العين الإخبارية" تحاور فتاة العياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.