نادٍ إيطالي يقيل مدربه بسبب الفوز 27-0

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أحمد الغريبالأحد 2019/11/17 02:27 ص بتوقيت أبوظبي
باولو بروجيلي رئيس نادي إنفيكتاساورو
في واقعة غريبة، أقال نادي إنفيكتاساورو الإيطالي، مدرب فريق الشباب بالنادي، بسبب قيادته الفريق للفوز على مارينا كالتشيو بنتيجة 27-0.
ورأت إدارة نادي إنفيكتاساورو، المنتمي لمدينة جروسيتو الإيطالية، أن المدرب لم يحترم الخصم من خلال تسجيل 27 هدفاً في مرماه.
وقال باولو بروجيلي، رئيس النادي، في بيان رسمي: "لقد تفاجأنا بواقعة فوز فريق الشباب بالنادي على فريق مارينا كالتشيو بنتيجة 27-0".
وأضاف: "ما حدث يتنافى مع قيم كرة القدم، يجب دائماً احترام الخصم، وهو ما لم يحدث اليوم، كرئيس للنادي أعتذر بشدة لنادي مارينا".
وتابع: "قررنا بالإجمال إقالة المدرب ريتشيني، على مدربينا تعليم اللاعبين الشباب احترام الخصم قبل تدريبهم، وهذا لم يحدث في المباراة".
واختتم البيان: "يجب احترام الخصم دائماً، تلقينا الأمر بدهشة كبيرة، فالقيم التي تعلمتها طوال حياتي هي النقيض تماماً لما حدث اليوم".
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