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سوق الأسهم يتفاعل مع اكتتاب أرامكو
أغلق عند 7927.95 نقطة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 3.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7927.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات سيسكو، وجبسكو، وصناعة الورق، وسابتكو، والمملكة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكثيري، وأبو معطي، وثوب الأصيل، وجازادكو, ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و 9.87% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وأبو معطي، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، وأبو معطي، وثوب الأصيل هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.36 نقطة ليقفل عند مستوى 4717.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 135 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 6.4 ملايين سهم تقاسمتها 4136 صفقة.
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