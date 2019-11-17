وفاة طالب طعنًا على يد زميله بشرورة

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - شرورة

تُوفي طالب في المرحلة المتوسطة طعنًا على يد زميل له في فناء المدرسة بعد مشاجرة وقعت بينهما اليوم.

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وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة سالم بن علي الصيعري: إن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

وأضاف: في الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم بمحافظة شرورة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق، والتي باشرت أعمالها، كما وجّه مدير التعليم بمحافظ شرورة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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