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تقلبات جوية على 7 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل.
في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.
أما عن حالة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر فسوف تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة فيما ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة على الخليج العربي.
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