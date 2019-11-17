الأيام الثقافية الألمانية في مدينتي الرياض وجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

في يوم 16 نوفمبر، اُختتمت الأيام الثقافية الألمانية بحفل موسيقي لفرقة YEY الألمانية في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية. وخلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر، قدمت السفارة الألمانية في الرياض والقنصلية الألمانية العامة في جدة برنامج فعاليات متنوع يضم أربعة معارض فنية بالإضافة الى الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية اليومية.

"نحن ممتنون لوزارة الثقافة ومكتبة الملك فهد الوطنية لإتاحة الفرصة لنا لعرض المشهد الثقافي المتنوع في ألمانيا"، أوضح السفير الألماني يورغ راناو. "هذه أول مناسبة لنا بالتعاون مع وزارة الثقافة والفعالية الأولى في ميدان عام في وسط الرياض. وقد سَرنّا اهتمام الجمهور بالحفلات والمعارض الفنية ".

Advertisements

تم إطلاق الأيام الثقافية الألمانية في 8 نوفمبر بواسطة السفير الألماني يورغ راناو وسعادة المهندس طارق الفارس، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث قاما سويّةً بافتتاح أربعة معارض. ألقى معرض الهندسة المعمارية الضوء على المهندسين المعماريين والمخططين ومصممي المناظر الطبيعية الذين تركوا آثارهم في المملكة على مدى العقود الماضية.

من بينها، المخطط الرئيسي لحي السفارات الذي أعدّه ألبرت سبير وشركاؤه، والحدائق العامة في الرياض من تصميم شركة بوديكر، ومكتبة الملك فهد الوطنية لـ Gerber، حيث انّهم جميعاً يمثّلون شهادة على التعاون طويل الامد والمثمر بين السعوديين والألمان في المجال الثقافي. وأضف الى ذلك معرض "صور علمية" ذو الناحية العلمية ولكنّه مشوِّق بنفس القدر وهو مستوحى من البحوث العلمية التي أجرتها معاهد ماكس بلانك، أشهر مجموعة من معاهد البحث العلمي في ألمانيا. وبما أن الفن الحضري قد أصبح ظاهرة عالمية، فقد عُرضَ في معرض فنّ الشارع أعمال الفنان الألماني كرين / ميشيل بيتش والفنانين السعوديين طلال الزيد وتركي الرميح. وكذلك قدم الفريق الألماني Casa Magica مجموعة من اللوحات والمواد المرئية بمحتوى الواقع المعزز والذي يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق على الهاتف.

في 9 نوفمبر، تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين ومرور 90 عاماً على معاهدة الصداقة السعودية الألمانية خلال فعاليات المهرجان الشعبي السعودي الألماني مع حلقة نقاش مع السفير يورغ راناو، وعرض حي لفن الشارع، وحفل موسيقي من الفرقة النحاسية البافارية. وفي الأيام التالية، قدمت ثلاث فرق موسيقية أخرى حفلات موسيقية يومية: فرقة The Trio Adorno أدّت موسيقى أوروبية كلاسيكية بالبيانو والكمان والتشيلو، وكذلك أدى ثلاثي الجاز الألماني Bigge بمشاركة من المغنيين السعوديين نواف ونورة. وأخيراً، قامت فرقة البوب YeY من مانهايم بتقديم موسيقاهم الأصلية التي تجمع بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الشرقية.