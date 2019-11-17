السعودية اليوم / "تعليم الرياض" يستضيف برنامجًا لرفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم, فعاليات برنامج "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية" لرؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في مناطق المملكة، باستضافة إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ويستمر ثلاثة أيام، ضمن خطة ومشروعات وكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.

وأكد المدير العام للإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف, أن وزارة التعليم عملت على تحسين نواتج التعليم وجعلته هدفًا، وترجمته إلى وسائل متعددة لتحقيق تحسن المقياس، وما عقد ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في المملكة إلا لتحسين أداء مشرفي العلوم الإدارية ورفع كفاءة معلمي التخصص.

من جانبه قال مدير إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خالد الدوسري: "حرصت القيادة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على العلم وأهله، مبينا أن التعليم الواجهة المشرفة لبناء الأوطان وجعلها في مصاف الدول المتقدمة".

وأوضح أن من ركائز رؤية المملكة 2030 المهمة ومحاورها الرئيسة إرساء قواعد التعليم وتقويته وتنميته؛ لينتج جيلًا متعلمًا وفاعلًا في نهضة الوطن، فالتعليم ركن أساسي تبنى عليه الحضارات، وتتقدم به الشعوب، وتتفوق من خلاله المجتمعات.

وأكد الدوسري أن "وزارة التعليم في عمل دؤوب للرقي بالحركة التعليمية في المملكة لتحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، إذ تأتي استضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكوكبة من رموز وأركان العلوم الإدارية على مستوى المملكة امتدادًا للإسهام في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في شتى المجالات".

من جهة أخرى، شهدت محاور اليوم الأول في الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان "كفايات مشرف العلوم الإدارية في ضوء مؤشرات نواتج التعلم"، تبعها ورشة عمل لرئيسة قسم العلوم الإدارية بتعليم الرياض حصة بنت سعود العتيبي.

وفي الجلسة الثالثة طرحت ثلاث أوراق عمل في إستراتيجيات وأساليب التدريس لتنمية مهارات تعلم الطلاب في مقررات العلوم الإدارية، حيث كانت ورقة العمل الأولى بعنوان "واقع الممارسات التدريسية لمعلمات العلوم الإدارية في ظل متطلبات الاقتصاد المعرفي وأثرها في تنمية التحصيل الدراسي للطالبات"، بينما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان "تطوير أداء المعلمات وفق نموذج مكارثي".

واختتم اليوم الأول في جلسته الثانية بورقة عمل بعنوان "الشركات الافتراضية كأداء لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في مقرر العلوم الإدارية".

// انتهى //

15:48ت م

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