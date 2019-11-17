السعودية اليوم / انطلاق لقاء رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي بالمملكة بتعليم الجوف



سكاكا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

انطلق اليوم لقاء رؤساء أقسام الحاسب الآلي بالمملكة تحت شعار " مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الحاسب الآلي" ، الذي تستضيفه إدارة تعليم منطقة الجوف والمقام بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.

وفي بداية اللقاء رحب مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان بالمشاركين في الملتقى، متطلعا إلى أن يخرج الملتقى وما يطرح فيه من أوراق عمل بتوصيات تسهم في الرفع من التحصيل الدراسي.

من جانبه، قال رئيس قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم "بنين" سلطان بن غصاب المطيري أن عملية التعلم تعد من أهم المؤشرات الدالة على تقدم البشرية ويقاس مدى تطور الأمم بمقدار المعرفة العملية التي يتحصل عليها الأفراد، وسيتم عرض العديد من أوراق من خلالها سنطلع على كل جديد ونكسب الخبرات والمهارات لتنعكس على الميدان، ونخرج منها بمخرجات وتوصيات تحدد أبرز المشكلات التي تعترض تحصيل الطلاب وإيجاد الحلول لها، وبناء أدوات توجه العمل والممارسات الإشرافية لمشرفي الحاسب الآلي لرفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأوضحت رئيسة قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم "بنات" نوال بنت محمد الحقباني أن هذا الملتقى يعد أحد برامج ومشروعات الخطة التشغيلية بوكالة التعليم العام ، وتكمن أهمية هذا اللقاء بصلب العمل التعليمي الذي ننتمي إليه جميعًا في التحصيل الدراسي للطلاب فهو مطلب وغاية نسعى إليها جميعًا، وهو مؤشر مهم تعتمد عليه النظم التربوية لقياس نواتج التعلم ومؤشر على مدى تحقق الأهداف التعليمية والتربوية.

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15:48ت م

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