السعودية اليوم / أمطار غزيرة على مركز القليبة بمنطقة تبوك



تبوك 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت مركز مغيرى وضواحيه, أم زوير وقلوب نصار وبنات بقر وأبو راسين وشمال صدار والمجيفلة وصيفور وثليثوات وتل فلحاء, سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:48ت م

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