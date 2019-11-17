السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تطلع على أحدث الأساليب المستخدمة في المحافظة على البيئة بأمانة المدينة



المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1441 الموافق 17 نوفمبر 2019 واس

اطلع وفد من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الصحة والبيئة والمختبر على مشروع تتبع الشاحنات بأمانة منطقة المدينة المنورة من خلال الشرائح الإلكترونية وكيفية الاستفادة من التجربة في عملية نقل صهاريج زمزم من مكة إلى المدينة المنورة.

وأكد مدير إدارة الصحة والبيئة والمختبر بالوكالة يوسف بن قالط العوفي أن الإدارة تسعى إلى تطبيق معايير السلامة أثناء نقل المياه من مكة إلى المدينة المنورة , مضيفًا أنه تم استيراد مبيدات حديثة لمكافحة الحشرات لاستخدامها في ساحات المسجد النبوي .

وأوضح العوفي، أن إدارة الصحة والبيئة والمختبر قامت بزيارة إلى أمانة المدينة المنورة للوقوف على أحدث معايير الصحة والسلامة وتم خلال اللقاء مناقشة آلية المحافظة على البيئة إضافة إلى مناقشة آليات التتبع لشاحنات الأمانة من خلال الشرائح بهدف معرفة مواقعها وأوزانها من خلال الشاشات وتطبيقات الجوال، إلى جانب مناقشة الطرق المستخدمة لدى الأمانة لمكافحة الحشرات بالطرق البيولوجية والحيوية واختلاف استخداماتها حسب المواقع ومناقشة بعض التشوهات البصرية في البيئات العملية.

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15:39ت م

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