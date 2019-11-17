السعودية اليوم / "تعليم الرياض" يستضيف برنامجًا لرفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية



الرياض 20 ربيع الأول 1441 الموافق 17 نوفمبر 2019 واس

انطلقت اليوم فعاليات برنامج (مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية) لرؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في مناطق المملكة، باستضافة إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن خطة ومشروعات وكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.

وافتتح مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف فعاليات البرنامج، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض فتح العرفج، ومشرفة عموم الصفوف الأولية في وزارة التعليم منيرة الداعج، ومشرفة عموم العلوم الشرعية دلال المهنا، ومدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد الدوسري، ومديرة إدارة الإشراف التوبوي "بنات" نجلاء النفيعي، وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية.

وأكّد آل مشعف أن وزارة التعليم عملت على تحسين نواتج التعليم وجعلته هدفا، وترجمته إلى وسائل متعددة لتحقيق تحسن المقياس، وما عقد ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في المملكة إلا لتحسين أداء مشرفي العلوم الإدارية ورفع كفاءة معلمي التخصص.

من جانبه أكد مدير إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الإدارة العامة للعليم في منطقة الرياض، خالد الدوسري على حرص القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على العلم وأهله، كون التعليم هو الواجهة المشرفة لبناء الأوطان، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف الدوسري إن من ركائز رؤية

وبيّن الدوسري أن وزارة التعليم في عمل دؤوب للرقي بالحركة التعليمية في بلادنا؛ لتحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة (2030)، ويأتي استضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكوكبة من رموز وأركان العلوم الإدارية على مستوى المملكة، امتدادا للإسهام في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في شتى المجالات.

من جهة أخرى، شهدت محاور اليوم الأول في الجلسة الأولى ورقة عمل للدكتور خالد بن عبدالعزيز الداوود بعنوان "كفايات مشرف العلوم الإدارية في ضوء مؤشرات نواتج التعلم"، تبعها ورشة عمل لرئيسة قسم العلوم الإداري بتعليم الرياض حصة بنت سعود العتيبي.

وفي الجلسة الثانية طرحت ثلاث أوراق عمل في (استراتيجيات وأساليب التدريس لتنمية مهارات تعلم الطلاب في مقررات العلوم الإدارية)، حيث كانت ورقة العمل الأولى بعنوان "واقع الممارسات التدريسية لمعلمات العلوم الإدارية في ظل متطلبات الاقتصاد المعرفي وأثرها في تنمية التحصيل الدراسي للطالبات"، قدمتها رئيسة قسم العلوم الإدارية في إدارة تعليم مكة المكرمة ربا حامد المفلحي، بينما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان "تطوير أداء المعلمات وفق نموذج مكارثي"، قدمتها رئيسة قسم العلوم الإدارية في تعليم المدينة المنورة عفاف خضر القرشي، واختتمت الجلسة بورقة عمل بعنوان "الشركات الافتراضية كأداء لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في مقرر العلوم الإدارية" قدمتها معلمة العلوم الإدارية في مكة المكرمة حياة غندر.

//انتهى//

15:38ت م

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الرياض 20 ربيع الأول 1441 الموافق 17 نوفمبر 2019 واسانطلقت اليوم فعاليات برنامج (مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية) لرؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في مناطق المملكة، باستضافة إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن خطة ومشروعات وكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.وافتتح مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف فعاليات البرنامج، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض فتح العرفج، ومشرفة عموم الصفوف الأولية في وزارة التعليم منيرة الداعج، ومشرفة عموم العلوم الشرعية دلال المهنا، ومدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد الدوسري، ومديرة إدارة الإشراف التوبوي "بنات" نجلاء النفيعي، وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية.وأكّد آل مشعف أن وزارة التعليم عملت على تحسين نواتج التعليم وجعلته هدفا، وترجمته إلى وسائل متعددة لتحقيق تحسن المقياس، وما عقد ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في المملكة إلا لتحسين أداء مشرفي العلوم الإدارية ورفع كفاءة معلمي التخصص.من جانبه أكد مدير إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الإدارة العامة للعليم في منطقة الرياض، خالد الدوسري على حرص القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على العلم وأهله، كون التعليم هو الواجهة المشرفة لبناء الأوطان، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.وأضاف الدوسري إن من ركائز رؤية السعودية الرائدة (2030) المهمة ومحاورها الرئيسة؛ إرساء قواعد التعليم وتقويته وتنميته؛ لينتج جيلا متعلما وفاعلا في نهضة الوطن، فالتعليم ركن أساس تبنى عليه الحضارات، وتتقدم به الشعوب، وتتفوق من خلاله المجتمعات.وبيّن الدوسري أن وزارة التعليم في عمل دؤوب للرقي بالحركة التعليمية في بلادنا؛ لتحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة (2030)، ويأتي استضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكوكبة من رموز وأركان العلوم الإدارية على مستوى المملكة، امتدادا للإسهام في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في شتى المجالات.من جهة أخرى، شهدت محاور اليوم الأول في الجلسة الأولى ورقة عمل للدكتور خالد بن عبدالعزيز الداوود بعنوان "كفايات مشرف العلوم الإدارية في ضوء مؤشرات نواتج التعلم"، تبعها ورشة عمل لرئيسة قسم العلوم الإداري بتعليم الرياض حصة بنت سعود العتيبي.وفي الجلسة الثانية طرحت ثلاث أوراق عمل في (استراتيجيات وأساليب التدريس لتنمية مهارات تعلم الطلاب في مقررات العلوم الإدارية)، حيث كانت ورقة العمل الأولى بعنوان "واقع الممارسات التدريسية لمعلمات العلوم الإدارية في ظل متطلبات الاقتصاد المعرفي وأثرها في تنمية التحصيل الدراسي للطالبات"، قدمتها رئيسة قسم العلوم الإدارية في إدارة تعليم مكة المكرمة ربا حامد المفلحي، بينما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان "تطوير أداء المعلمات وفق نموذج مكارثي"، قدمتها رئيسة قسم العلوم الإدارية في تعليم المدينة المنورة عفاف خضر القرشي، واختتمت الجلسة بورقة عمل بعنوان "الشركات الافتراضية كأداء لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في مقرر العلوم الإدارية" قدمتها معلمة العلوم الإدارية في مكة المكرمة حياة غندر.//انتهى//15:38ت م0139

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