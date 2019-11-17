السعودية اليوم / أمين تبوك يفتتح جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل



تبوك 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

افتتح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم, جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل (طريق ضباء), بحضور مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد عبد الله بن عائض بن حويز وعدد من منسوبي الأمانة.

ويهدف المشروع لتحرير الحركة المرورية عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبد الرحمن بن فيصل غرباً باتجاه ضباء وشرقا باتجاه وسط مدينة تبوك بدون توقف وتقاطعات, حيث يبلغ طول الجسر 261.6 متراً بعرض 3 أمتار للاتجاه الواحد بتكلفة إجمالية 32,776,946 ريالا, ويجري العمل حاليا على إنهاء تنفيذ الأرصفة والانترلوك الجانبية للجسر واستكمال أعمال الدوار أسفل الجسر.

وأكد أمين منطقة تبوك أن هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة لتسهيل حركة المرور بكل الاتجاهات وكفاءة الطرق الداخلية والعابرة بالمنطقة.

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15:25ت م

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