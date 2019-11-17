السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يفتتح مجمع كليات البنين بالقريات غدًا



القريات 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف غدًا, ضمن جولته التفقدية لمحافظة القريات وافتتاح عدد من المشاريع التنموية , مجمع كليات البنين بمحافظة القريات التابع لجامعة الجوف.

و‏‎أعرب معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تشريفه ودعمه المتواصل للجامعة في جميع مناشطها ومناسبتها واستكمالها لمشاريعها التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - .

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15:25ت م

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