السعودية اليوم / إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة "مكتب تهيئة الدعوى" في محاكم ديوان المظالم



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

وجه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, بإطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة "مكتب تهيئة الدعوى"، وذلك في المحكمة الإدارية بعرعر بهدف قياس مدى فاعليتها، والأثر المتوقع من المكتب على تحسين الجودة القضائية تمهيدًا لتطبيق المبادرة في جميع محاكم الديوان.

وتتمثل مهام المكتب في تهيئة الدعوى للمرافعة، وذلك بالتحقق من استيفاء ملف الدعوى لما يتطلبه شكلًا وموضوعًا، والتواصل مع أطراف الدعوى لتبادل المذكرات فيما بينهم واستكمال المتطلبات النظامية، وإعداد تقرير عن الدعوى، وتعبئة النماذج المخصصة لهذا الإجراء وإرفاقها بملف الدعوى؛ وصولًا لتهيئة الدعوى لمرحلة المرافعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، يتبعها إعداد تقرير مبدئي عن الدعوى يرفع للدائرة القضائية المختصة.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقًا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 في تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية فيه، من خلال مساهمتها -بإذن الله- في استكمال جوانب الدعوى، وتخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة، والاستفادة المثلى من الكوادر المؤهلة في مجال القانون لممارسة أعمال تهيئة الدعوى، بما يحقق رؤى وتوجهات ديوان المظالم المتوجة بموافقة المقام السامي.

// انتهى //

15:16ت م

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