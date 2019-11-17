

نواكشوط 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، عن مقتل وأسر 25 عنصرًا إرهابيًا، إضافة إلى تدمير 64 دراجة نارية واسترجاع سيارتين، ومصادرة أسلحة وذخائر مختلفة، وأكثر من 100 هاتف ومستودع للوقود، وتدمير ورشة تصنيع للعبوات الناسفة.

وأكدت قوة مجموعة الخمس في بيان صادر عنها، أنها حققت هذه النتائج خلال عملية مشتركة على مدى الأسبوعين الأولين لشهر نوفمبر الجاري، بمنطقة "غورما" شرق بوركينافاسو، شاركت فيها قوات بوركينافاسو، ومالي، والنيجر، ودعمت بقوة من طرف عملية "برخان" الفرنسية.

وأوضحت، أنها عبأت لهذه العملية 1400 رجل، ووسائل برية وجوية مهمة، مضيفة أن التحديات تظل كبيرة، والحرب على الإرهاب تظل مجهودًا طويل الأمد.

وجددت قوة الساحل حرصها على الالتزام والتصميم للاضطلاع بمهمتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تعصف بالفضاء المشترك في منطقة الساحل.

وتأتي هذه العملية المعلن عنها من طرف قوة الساحل الخمس، بعد سلسلة هجمات خصوصًا في مالي وبوركينافاسو، خلفت مئات القتلى والجرحى.

// انتهى //

15:03ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوة الساحل تعلن مقتل 25 إرهابيًا خلال عملية مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.