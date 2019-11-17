السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شكره لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل إثر اطلاعه -حفظه الله- على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزا الوزارة "محكمة بلا ورق" و"وكالة بدون زيارة"

وقال الملك المفدى في برقية الشكر الموجهة لمعالي وزير العدل: "إننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

//انتهى//

14:52ت م

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