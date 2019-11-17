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تقني أحد رفيدة يستعرض معايير الجودة
تزامنًا مع يوم الجودة العالمي
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
تزامنًا مع يوم الجودة العالمي 2019 وحرصًا من إدارة الجودة بفرع تقني أحد رفيدة تم تفعيل يوم الجودة العالمي وأهميتها لرفع مستوى التدريب بالمحاضرات لتوعية الطلاب في البرامج المجتمعية “أتقن” للمرحلة الخامسة.
جاء ذلك بالتعاون مع إدارة مركز خدمة المجتمع لكافة فئات المجتمع المشاركة بالبرامج المجتمعية وقسم الحاسب الآلي لليوم العالمي الجودة.
وقدم المهندس فهد آل هباش ورئيس قسم الدراسات العامة محمد عوضه الشهري محاضرة بعنوان معايير الجودة وتطبيقها في الوحدات التدريبية.
وقد تحدث مقدما المحاضرة عن مفهوم الجودة في الإسلام وتطورها على مدى التاريخ الإسلامي وعن معايير الجودة التي تطبقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعن شهادات الأيزو التي حصلت عليها.
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