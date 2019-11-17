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أربع نصائح تساعدك على الادخار
متابعات الخليج 365 - الرياض
الموازنة بين الإيرادات والنفقات هي إحدى المعضلات التي تواجه كل الكيانات في العالم سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو حتى الدول.
وإذا ما استطاع الفرد أن يحقق التوازن بين دخله الشهري ونفقاته، فإنه يمكنه في مرحلة لاحقة توفير جزء من الدخل على هيئة مدخرات.
وهذا يتطلب أنه عند إعداد خطة مالية؛ يجب دائمًا أن يكون الهدف هو التقليل من الإنفاق على الكماليات والتركيز على الإنفاق على الأساسيات.
وقدم حساب البنوك السعودية عدة نصائح للادخار من بينها:
- الاعتدال في الإنفاق والصرف والاستهلاك.
- إعداد ميزانية مسبقة لضبط الإنفاق وتحديد أي مصروفات غير ضرورية.
- فتح حساب ادخار بنكي.
- استخدام منتجات الادخار الاستثمارية.
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