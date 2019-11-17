أضخم اكتتابات العالم قبل أرامكو

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

سيكون اكتتاب أرامكو أحد أضخم اكتتابات العالم، سواء بحسب كمية الأسهم المطروحة، أو بقيمة الطرح الأولي العام.

وعلى مدى السنوات الماضية شهد العالم اكتتابات ضخمة من بينها اكتتاب شركة علي بابا الصينية والذي وصل إلى 25 مليار دولار في عام 2014، أما اكتتاب سوفت بنك فقد سجل 23.5 مليار دولار في عام 2018، في حين سجل اكتتاب البنك الزراعي الصيني 22.1 مليار دولار عام 2010.

ويقدر خبراء قيمة أرامكو بما يتجاوز تريليوني دولار، فيما من المقرر أن يتم طرح 1.5 % من أسهم أرامكو في الطرح الأولي العام، ومن المرجح أن يخصص 0.5 % من الأسهم للمكتتبين الأفراد، ما يعني أنها ستكون على قائمة الاكتتابات الضخمة

وكانت شركة أرامكو السعودية حددت اليوم النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالًا و32 ريالًا للسهم.

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ويبدأ اليوم الأحد الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم أرامكو وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:

1- المؤسسات المكتتبة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

2- الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي في إحدى الجهات المستلمة.

ويشترط أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، علمًا بأن الحد الأدنى للاكتتاب للأفراد هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي.

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