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2019-11-17 هذه المنطقة سجلت أعلى كميات أمطار متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محطات الرّصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأحد بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤١هـ في المرير/سكاكا بمنطقة ⁧الجوف. Advertisements وأضافت وزارة البيئة، أنه يمكن الاطلاع على كمية الأمطار بزيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي (هنا). شارك الخبر







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