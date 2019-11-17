الربيعة يناقش نجاحات فصل التوائم بالمملكة

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية د. عبد الله الربيعة، في حلقة غد الاثنين من برنامجه “في الصورة”.

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وتتناول الحلقة من هذا البرنامج الذي يعرض على شاشة روتانا خليجية بشكل أسبوعي كل اثنين في تمام الساعة ٠٩:٣٠ مساءً، الجهود الكبيرة للمملكة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، ودور مركز الملك سلمان في خدمة قطاع الإغاثة والعمل الإنساني والخيري، وتستعرض طوال ساعة ونصف أبرز العمليات الناجحة للفريق الطبي والجراحي السعودي في عمليات فصل التوائم السيامية.