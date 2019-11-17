الملك يشكر وزير ومنسوبي العدل على جهودهم

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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في لفتة كريمة تمثل أكبر حافز لمنسوبي وزارة العدل لمواصلة الجهود لتطوير المرفق العدلي؛ وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية شكر لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل على الجهود المبذولة في التحول الرقمي للوزارة والذي شهد عددًا من المنجزات تضمنها تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م.

وقال خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في برقية الشكر الموجهة لمعالي وزير العدل: اطلعنا على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزات الوزارة: “محكمة بلا ورق” و”وكالة بدون زيارة”، وإننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز”.

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