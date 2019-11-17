شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» ينقذ 4 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر بينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع)

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر، وفور تسلم البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين أنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وفوراً تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتبين بأنهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.