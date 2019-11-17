شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إنقاذ 4 سعوديين جرفهم السيل بمنطقة الأزرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أنقذت وحدة تابعة لقيادة شرطة البادية الأردنية، أربعة سعوديين انقلبت سيارتهم إثر ارتفاع منسوب المياه في وادي راجل بمنطقة الأزرق شرق المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الأمن العام الأردني، إن الوحدة تحركت إلى المنطقة، وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة، رغم خطورة الموقع ووعورته.

وقال المتحدث باسم السفارة السعودية في الأردن عبدالسلام العنزي، إنه تم إنقاذ أربعة سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي، وذلك بعد أن جرف السيل سيارتهم بجانب طريق الأزرق، وجرى إسعافهم في أقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة وهم بخير الآن، مقدماً شكره للقوات التي ساهمت بمساعدتهم.