شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يلقي الخطاب السنوي في مجلس الشورى.. الأربعاء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
يتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإلقاء خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.
وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيرا إلى أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.
وأضاف آل الشيخ: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يلقي الخطاب السنوي في مجلس الشورى.. الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.