شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يلقي الخطاب السنوي في مجلس الشورى.. الأربعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

يتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإلقاء خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيرا إلى أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.

وأضاف آل الشيخ: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.