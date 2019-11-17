كاوست تستضيف ورشة عمل الذكاء الاصطناعي (AI) مع شركائها الدوليين في الأوساط الأكاديمية والصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع جامعة تسينغوا الصينية ورشة عمل حول التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، في حرم الجامعة في ثول، في الفترة من 24 - 26 نوفمبر 2019. وسيقام حفل استقبال المشاركين في 23 نوفمبر، وستضم ورشة العمل قائمة من 10 متحدثين وخبراء من جامعة تسينغ هوا الصينية، و8 من كاوست، و2 من قادة الصناعة من شركتي مايكروسوفت، وبايدو للأبحاث.

تولي كاوست من منطلق مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الحوسبة فائقة الأداء (HPC) والأبحاث الأكاديمية، أهمية قصوى لتطوير الأبحاث والعلوم الأساسية والتطبيقية للذكاء الاصطناعي (AI). هذا المجال الذي بات يشكل اليوم أولوية قصوى للمؤسسات والشركات العالمية الناجحة.

إن الإرث الريادي المشهود لكاوست في مجال الحوسبة فائقة الأداء والمتمثل في خبرات باحثيها وعلمائها، فضلا عن مرافقها العالمية المتطورة سيمكنها من وضع بصمتها في تطوير الذكاء الاصطناعي، وبالتالي رفع مكانة المملكة وقدراتها التنافسية العالمية في كل المجالات المتعلقة بهذا المجال الواعد، وتمشيا مع المقومات الرئيسية لخطط التنمية الوطنية للمملكة، تسعى الجامعة لزيادة شراكاتها الدولية ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكارات في هذا المجال، واستقطاب كبار الأكاديميين وإشراكهم في مشاريع التنمية، وتأهيل قوى عاملة متميزة ومتوافقة مع متطلبات المستقبل.

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وستستكشف ورشة العمل 4 مجالات بحثية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، هي: التقارب في أساليب الاستكشاف، تحسين أداء الذكاء الاصطناعي، تحسين الدقة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الخوارزميات في الحواسيب العملاقة.

باب التسجيل مفتوح

ترحب كاوست بدعوة وحضور جميع العلماء والمهندسين والطلبة من جميع التخصصات العلمية من مستوى الدراسات العليا، للمشاركة في ورشة العمل والتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في مجالات تحليل البيانات الضخمة وتقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وللمزيد من المعلومات وللراغبين بالتسجيل في ورشة العمل، يرجى زيارة: https://kaust.edu.sa/aiworkshop.