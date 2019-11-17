السعودية | السعودية.. محكمة تقضي بحد الحرابة لـ"داعشي" قتل رجل أمن

شكرا لقرائتكم السعودية.. محكمة تقضي بحد الحرابة لـ"داعشي" قتل رجل أمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، حكماً ابتدائياً بحق متهم سعودي الجنسية، يقضي بحد الحرابة لما أقدم عليه من جرائم.

وأدانت المحكمة المتهم بعدة جرائم هي محاربته لله ورسوله، وسعيه في الأرض فساداً من خلال ترصده لأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وطعنه ثلاث طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر أدت إلى مقتله، واقتحام أحد القطاعات العسكرية عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن إلى أن تم القبض عليه.

وتبين أنه يؤيد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتبنيه أفكار التنظيم ومنهجه التكفيري المنحرف، وقتل رجال أمن تأييداً لذلك التنظيم.

وقررت المحكمة أنه نظراً لما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة بحد الحرابة بحقه، مع العلم أنه يحق للمدعى عليه طلب استئناف الحكم.