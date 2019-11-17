السعودية | السعودية.. تعليم "صبيا" يحقق بحادثة تعنيف رضيع بحضانة

شكرا لقرائتكم السعودية.. تعليم "صبيا" يحقق بحادثة تعنيف رضيع بحضانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باشرت شرطة محافظة العيدابي التابعة لمنطقة جازان – جنوب غرب السعودية - بلاغاً عن تعرض رضيع للتعنيف في حضانة، بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

في حين كشفت إدارة تعليم صبيا على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم الحازمي، عن تشكيل لجنة للتحقيق فيما تعرض له رضيع من تعنيف بحضانة مدرسة خاصة، تعمل بها والدته بالعيدابي، وقال: "إن ذلك امتداداً للأهمية الكبرى التي توليها الدولة لحفظ حقوق الأطفال، وحيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوقهم، فقد كُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز تلك الحقوق وحمايتهم".

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وأكمل بيانه: "وبناء على ما تم تداوله عبر قنوات الإعلام، فقد وجه مدير تعليم صبيا بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق والوقوف على تفاصيل أكثر في القضية، والرفع بالنتائج عاجلاً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما يتم التوصل له".

وأبان الحازمي أن إدارة تعليم صبيا تقوم بالتنسيق حالياً مع الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص، وستصدر بياناً إلحاقياً يتضمن الإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها وفقاً لنتائج التحقيق.

فيما ذكرت مصادر أن الطفل يكون يومياً برفقة والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي، وأنه كان في الحضانة، وتعرض لتعنيف "مبرح" بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، دون علم المتسبب.