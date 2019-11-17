إعلان النطاق السعري لطرح أرامكو.. وبدء الاكتتاب فعلياً

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط عن النطاق السعري لطرح الشركة، وبدء الاكتتاب فعلياً.

وأضافت الشركة: «النطاق السعري للاكتتاب بين 30 ريالاً و32 ريالاً، واكتتاب الأفراد في طرح أرامكو سيتم عند الحد الأعلى وهو 32 ريالاً».

– سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

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– سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة. – في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريال سعودي، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد. تجدر الإشارة، إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

كانت نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في بالمملكة،ذكرت أنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح “أرامكو” اعتبارا من اليوم الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

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