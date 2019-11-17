صحة الطائف ترفض تنفيذ حكم يلزمها بفك احتجاز رواتب متقاعد.. والمواطن يروي تفاصيل معاناته

عانى أحد المواطنين ماليا طيلة عام كامل لعدم تنفيذ الصحة لحكم صدر لصالحه يلزم صحة الطائف بفك احتجاز رواتب متقاعد، بحسب “عكاظ”.

وأوضح المواطن عبدالعزيز بن عايش الثبيتي، أنه مضى أكثر من 6 أشهر على تأييد الحكم، لكن صحة الطائف لم تنفذه حتى الآن، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام.

وأشار إلى أنه تضرر كثيرا من تأخير صرف مستحقاته وتقاعده، وأن التأخير تسبب في حرمان اثنتين من بناته من استكمال دراستهما الجامعية لعدم القدرة على الإنفاق عليهما، وتهديده بإخراجه وأسرته من الشقة المستأجرة.

يذكر أن المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، أًصدرت تحديداً في 16/ 2/ 1440هـ، حكما ينتصر لمواطن تضرر من عدم رفع أوراقه التقاعدية إلى مؤسسة التقاعد لاستلام رواتبه ومستحقاته، رغم أنه تقاعد قبل 3 سنوات (1438)، متهما صحة الطائف بأنها أوصدت الأبواب في وجهه، مما دعاه للجوء للقضاء.

وبعد الجلسات والاستماع لرأي المدعى عليها، صدر الحكم الذي يقضي بفك احتجاز الأوراق التقاعدية، وتسليمه مستحقاته ورواتبه، إلا أن صحة الطائف استأنفت الحكم، ليأتي تأييده من الاستئناف، ويصبح الحكم ملزما ونهائيا.