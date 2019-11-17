أرامكو تجري تعديلات على نشرة الإصدار الأولية وتحصر عملية الطرح على هذه الفئة من المستثمرين

قررت أرامكو بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديرو سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة، وذلك وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الإكتتابات الأولية.

وبحسب نشرة الإصدار التكميلية لشركة أرامكو، والذي قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية بحسب التالي:

– حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة الإشعار المهم ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.

– حذف أية إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية لأي دولة أخرى غير المملكة أو طرح وبيع أسهم الطرح خارج الولايات المتحدة، استناداً على الإعفاء من التسجيل بموجب اللائحة إس (Regulations)، وداخل الولايات المتحدة بموجب القاعدة a144

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– حذف أية إشارة إلى توزيع نشرة الإصدار خارج المملكة لمستثمرين أجانب.

– حذف أية إشارة إلى اختلاف المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS ) في بعض النواحي الجوهرية عن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، في الولايات المتحدة.

كما قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية، فيما يتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب.