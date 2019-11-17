بالصور: السيول تجرف 4 سعوديين في وادي راجل الأزرق بالأردن

أنقذت قوات البادية الأردنية عدداً من السعوديين الذين جرفهم السيل في منطقة وادي راجل الأزرق قبل أن يتم إسعافهم وإعادتهم إلى السعودية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي؛ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، فجر اليوم الأحد، أن قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي أنقذوا 4 مواطنين سعوديين تم إسعافهم في أقرب مركز صحي، وعادوا إلى المملكة، وهم بخير الآن.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني لوسائل الإعلام الأردنية، إن بلاغاً ورد لوحدة سرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة 4 أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت من جرّاء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل الأزرق؛ ليتم التحرك للمكان وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة.