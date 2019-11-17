مُخطط حضري ينتقد التخطيط الأمريكي لمدن المملكة ويدعو للتحول للنمط الأوروبي- فيديو

انتقد المخطط الحضري فؤاد عسيري، النمط العمراني الأمريكي الذي تعتمد عليه المملكة حالياً، داعياً إلى التحول للنمط الأوروبي في البناء السكني، حيث يتوفر كل المرافق والخدمات في منطقة واحدة.

وقال عسيري خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن التخطيط الذي اعتمدت عليه المملكة منذ السبعينيات، يعتمد على أمرين هما الوفرة النفطية ووفرة المساحات وهو مقارب للنمط الأمريكي؛ كون الأخير يعتمد على نفس العنصرين تقريباً.

وأضاف أن الاعتماد على النمط الأمريكي القائم على التمدد الأفقي لم يعد يصلح حالياً، خاصةً وأن متوسط استخدام المساحة في القطاع السكني عبر هذا النمط بالمملكة يصل إلى أكثر من 85 متر للفرد وهو من أعلى النسب بالعالم.

ولفت إلى أنه يمكن الاعتماد على النمط الأوروبي القائم على التمدد الرأسي؛ كونه يزيد من الكثافة العمرانية والسكانية ويقلل من الرحلات التي يقطعها الفرد يومياً ويساهم في استخدام النقل العام بكفاءة.

وأشار إلى أن النمط الأوروبي يحقق الاستدامة للأجيال الحالية والمقبلة عبر الاستخدام الأفضل للوقود والمساحات والاستفادة من الموارد الطبيعية والمالية أيضاً.